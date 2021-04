Ennustusportaal: parima filmi Oscarile on tänavu väga kindel favoriit

Ennustusportaali analüütiku Ivan Špoli sõnul võidab Chloe Zhao lavastatud „Nomaadimaa“ (Nomadland) ligi 71% tõenäosusega tänavuse parima filmi Oscari. „Sama selge on ennustuse kohaselt ka parim meespeaosatäitja, kelleks kuulutatakse 79% tõenäosusega aasta alguses Kuldgloobuse võitnud Chadwick Boseman, rolli eest filmis “Ma Rainey's Black Bottom“. Naispeaosatäitja Oscarile on konkurents Carey Mulligani ja Viola Davise vahel, kellest mõne protsendi võrra suurem favoriit on filmis „Paljutõotav noor naine“ (Promising Young Woman) mänginud Mulligan,“ ütles ennustuste analüütik Špol.

Parim film – “Nomadland”, 1,16

Parim naispeaosatäitja – Carey Mulligan, 2,25

Parim meespeaosatäitja – Chadwick Boseman, 1,06

Parim meeskõrvalosatäitja – Daniel Kaluuya, 1,04

Parim naiskõrvalosatäitja – Youn Yuh-jung, 1,20

Parim kostüümidisain – “Ma Rainey’s Black Bottom”, 1,21

Parim originaalmuusika - “Soul”, 1,04

Parim lühianimatsioon – “If Anything Happens I Love You”, 1,35

Parim lühifilm – “The Letter Room”, 1,52

Parim heli – “Sound of Metal”, 1,05

Parim võõrkeelne film – “Another Round”, 1,10

Parim animafilm – “Soul”, 1,02

Parim operaatoritöö – “Nomadland”, 1,25

Parim lavastaja – Chloe Zhao, 1,03

Parim dokumentaalfilm – “My Octopus Teacher”, 1,25

Parim lühidokumentaal – “A Love Song for Latasha”, 1,46

Parim grimm - “Ma Rainey’s Black Bottom”, 1,25

Parimad eriefektid – “Tenet”, 1,15

Parim kohandatud stsenaarium – “Nomadland”, 1,30

Parim originaalstsenaarium – “Promising Young Woman”, 1,22

Parim laul – “Speak Now (One Night in Miami)”, 1,55

Parim kunstnikutöö – “Mank”, 1,15

Parim montaaž – “Sound of Metal”, 1,80