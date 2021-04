Foto: erakogu

Juba mõnda aega on välismaal modellikarjääri tegev Braien Vaiksaar suurt tähelepanu pälvinud. Nüüd aga selgub, et hinnatud lehekülg models.com, mis koondab nii nais- kui meesmodelle üle maailma, on Braieni välinud TOP 50 modelli hulka.