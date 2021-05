"Ma kahjuks ei saanud ise vanaisa käest küsida, kuidas ta selle peale tuli, et ema võiks akordionil klaverit õppida. Vanaisa elu lõppes BAMil ehk Baikali-Amuuri magistraalraudteed ehitades. Oleks huvitav olnud teada," räägib Alen. Ta oletab, et ehk ei jätkunud kaevurist vanaisal klaveri jaoks raha või tundus talle, et ühed klahvidega pillid kõik – ju saab selle peal ka õppida.