FOTOD | Täielik Harry koopia! Printsi poeg Archie sattus üle pika aja kaamerate ette

Maikuus teist sünnipäeva tähistav Archie jäi pildile koos oma ema Meghaniga, kes on viimaseid kuid rase. Kuigi varem on kuninglik paar paljastanud, et nende tütar sünnib suvel, siis hertsoginna beebikõhu järgi arvestades ei pea fännid enam kaua teise lapse sündi ootama. Raseduse tõttu ei saanud ameeriklanna sõita prints Philipi matustele eelmisel nädalal.

Meghan ja Harry paljastasid märtsi alguses Oprah Winfreyle antud intervjuus, et enne Archie sündi oli kuninglikus perekonnas inimesi, kes kartsid, et paari esimene laps tuleb tumeda nahatooniga. Nüüd on näha, et Archie ei saaks enam rohkem Harry moodi olla.