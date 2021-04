Oprah Winfrey tunnistab tagantjärgi, et teda üllatas Meghani avameelsus

67-aastane Oprah rääkis saates Nancy O'delli intervjuust Meghani ja prints Harryga. "Mul polnud õrna aimugi, et sellel intervjuul üle maailma nii suur mõju võib olla ja nagu näha siis sellest räägitakse siiani," räägib Oprah avameelselt.

"Meie ühine soov oli vestelda võimalikult ausalt ja tõeselt. Nad tahtsid ära rääkida kogu oma loo ning seda võimalikult tõeselt ja moonutamata," jätkas Winfrey. Ta tunnistab, et oli tõeliselt üllatunud, kui Sussexi hertsoginna Meghan Markle märkis, et kuninglikus kojas oli tekitanud probleeme see, kui tume tuleb Archie nahavärv.

"Põhjus, miks see intervjuu oli nii võimas, seisneb selles, et see oli nii avatud ja haavav. Ja ka seetõttu, et räägitu oli nii tõetruu," räägib Winfrey.

Muu hulgas selgitas Oprah, kui oluliseks peeti seda, et keegi meeskonnast ei lekitaks kolmetunnisest intervjuust sisu avalikkusele. Just sellepärast, et kuninglikku paari kuidagimoodi valesti ei tõlgendataks.