Karmen Joller leidis oma elu armastuse Delfi Date'ist: enne Jüri olin pikalt üksi

Karmen muigab, et enne Jüriga kohtumist oli temast saamas ehtne vanatüdruk, sest seda ainukest ja õiget mehekandidaati lihtsalt ei sattunud ta teele.

"Keegi ei tahtnud mind väga ja kes tahtsid, neid ei tahtnud mina. Olid sellised kiiksuga," sõnab 1.80 pikk naine. Karmen tunnistab, et tegelikult tal polnud üksi olemise vastu midagi, aga mida aeg edasi, seda enam tahtis ikka oma peret ka. "Minu jaoks on kõige olulisem, et mees oleks tark, hea ja lahke, ning kõike seda Jüri kahtlemata on. Samuti soovisin, et mees ei pelgaks kodu- ja remonditöid, sest mulle meeldib väga meisterdada ja näputööd teha," loetleb Karmen ideaalmehe kriteeriume.

Jüri ja Karmen said kokku 2008. aastal kunagises Delfi tutvumisportaalis Delfi Date. "Mõned korrad jutustasime seal, siis saime juba kokku päris elus ja edasi läks kõik kiiresti," muheleb Jüri, kes on doktorikraadiga elektriinsener.

„See tundus mulle kõige absurdsem koht, kust endale meest leida. Aga mõtlesin, et miski ei takista ju proovimast,” meenutab Karmen.

Jürile on see teine abielu ja ta on Karmenist üheksa aastat vanem.Jüri on väikeettevõtja, kes omab firmat Energiatehnika OÜ. Paar abiellus kolm aastat hiljem augustis, 2011 ja Karmeni pulmarõivaks olnud Kadrina kihelkonna rahvariiete põlle all oli kasvamas juba paari esiklaps Mart.

Jüril jagub oma kaasa kohta samuti üksnes kiidusõnu: „Hakkaja ja tore naine. Oskab kõiki majapidamistöid, eriti armastab küpsetamist. Meie ühised hobid on reisimine, maakodu aias toimetamine ning rääkimine. Üldiselt on Karmen rahulik ja väga kergelt närvi ei lähe.”

Karmeni sõnul on Jüri temaga võrreldes ikka eriti leebe ja rahulik: „Olen Jüri näinud vihasena nende aastate jooksul vaid kahel korral. Jüri on väga soe ja hea südamega mees.”