Kardashianite kodusõda: Caitlyn Jenner suundub poliitikasse, aga tema tütred ei kavatse kahel põhjusel teda toetada

On teada, et Caitlyni suhted Kardashiani perekonnaga pole pärast lahutust Krisist stabiilsed. Nimelt otsustas endine kergejõustiklane lahkumineku järel kirjutada raamatu, kus ta paljastas Krisi ja nende abielu kohta nii mõndagi, mida mänedžerina töötav naine oleks tahtnud saladuseks jätta.

Viimastel aastatel on peresisesed suhted siiski paranema hakanud, kuid ikkagi ei tasu loota, et kuulsad õekesed Caitlyni valimiskampaaniale reklaami hakkaks tegema. Nimelt on Kardashianid avalikult rääkinud sellest, et nemad on Demokraatliku Partei valijad, kuid Caitlyn on konservatiivsemate väljavaadetega ning kandideerib vabariiklaste ridades.