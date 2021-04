FOTO | Blond amatsoon: Selena Gomez on läbinud totaalse muutumise ja on seksikam kui varem!

View this post on Instagram

Mehhiko juurtega 28-aastane staar on juba korra varem end blondiks lasknud värvida. 2018. aastal poseeris ta heledate kiharatega ajakirja Harper's Bazaari kaanel ning väisas värske juuksetooniga ka mõnda üritust. Kuid toona otsustas Selena üsna kähku minna tagasi oma tavapäraste musta värvi juuste juurde.

Blondid kiharad on saamas aga uueks trendiks staaride seas. Alles mõni aeg tagasi paljastas lauljatar Billie Eilish, et on tumedad juuksed lasknud plaatinablondiks värvida.