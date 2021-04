Sex Pistolsi rokkar elust abikaasaga, kes põeb Alzheimeri tõbe: hooldajana võivad sul tulla enesetapumõtted

Lydon (65) kirjeldab südantlõhestavas usutluses, kuidas ta on ainuke inimene, keda Nora (78) veel mäletab. "Alzheimeri tõbi on kuri, kurnav, aeglane ja tasane protsess, kuid me elame selle koos läbi," kinnitab rokkar, kes on abikaasaga koos olnud 45 aastat.

"Ma tean, et see on halvenemas millekski väga-väga kohutavaks, kuid me astume sellele vastu väärikalt," selgitas Lydon ning kinnitas, et tal pole mingit kavatsust oma armastatut mõnesse vanadekodusse panna, vaid ta kavatseb tema eest hoolitseda võitluse lõpuni. "Kui ma pühendan ennast, siis see on igaveseks ning ma jään selle juurde ja ma olen väga uhke, et ma teen kõik, mis ma saan tema heaolu jaoks."

Siiski peab rokkar tunnistama, et päevad läbi kellegi hooldamine on mentaalselt väga raske. "Täiskohaga hooldajana võivad sul tekkida enesetapumõtted. Mul on endiselt momente, mis on talumatult kurvad ja täis raevu," kirjeldab ta. Selleks, et Nora mõte erksana püsiks, vaatavad nad koos komöödiaid.

"Kuid asjad on nii nagu nad on ja sa pead lihtsalt aktsepteerima neid. Halb öelda, aga sa pead isegi nautima seda kogemust," tunnistab ta.