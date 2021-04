Kuum kõlakas: Lady Gaga sõidab ka Eurovisionile?

Algselt tundus, et kõlakatel on isegi tõepõhi all, sest Google väidab, et Lady Gagal on 22. mail esinemine Ahoy Arenal, kus samal päeval leiab aset ka Eurovisioni finaal. Lauljatari üles astumine lauluvõistlusel tundus tõenäoline ka seetõttu, et Gaga on viimastel kuudel elanud Itaalias, kus ta osaleb uue draamafilmi "House of Gucci" võtetel.