FOTOD | Šoti filmistaar nautis vaba päeva Tallinna vanalinnas

Cree on Eestis, et mängida peaosa uues õudusfilmis "The Twin", kus teeb kaasa ka kaunis Austraalia näitlejatar Teresa Palmer. Võttemeeskond saabus Eestisse juba märtsi keskpaigas ning algselt filmiti Viljandis. Eelmisel nädalal jõudsid võtted Tallinnasse. Viimati nähti neid filmimas Paldiski maanteel asuva psühhiaatriakliinku aladel.