Merylin Nau sattus ohtlikkusse olukorda: tõsielustaar tiriti USAs vetsu ja taheti peksa anda

"Ma oleks ükspäev ühtede tsikkide käest peaaegu WC-s peksa saanud, sest ma “võtan nende projekte ära” kui ma olen ilmselgelt valitud korraldaja poolt modellitöödeks nende asemel. (Siin pead castingud läbima selleks). Siis arvasid, et on tore mind vetsu tirida ja seal tappa anda, siis saavad minust lahti. Haha try again. Ma tulen aknast sisse tagasi ja ka seinapraost. Kadedus ja konkurents on siin sama suur kui Eestis – hullem veel,” selgitab Merylin hiljutist vahejuhtumit.