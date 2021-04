Brad Pitti tögati Oscarite ajal: kus te filmimise ajal olite?

Eile õhtul toimunud Oscarite galal sai parima naiskõrvalosatäitja auhinna Yuh-Jung Youn, kes mängis filmis "Minari". Tegu on Ameerika draamafilmiga, mille üks produtsent on Brad Pitt, kirjutas TMZ.

Anda üle Oscari rollisoorituse eest filmis, mille oled ise tootnud, peaks olema suurepärane saavutus, kuid Lõuna-Korea näitleja kasutas tänukõne ajal võimalust, et Pittile puid alla panna.

Üldisema Hollywoodi rahva jaoks aga tundub, et Youn oli pettunud, et Brad Pitt võtetel rohkem kaasa ei löönud, aga kui ta lavalt lahkus, siis tundus, et kahe osapoole vahel tüli polnud.