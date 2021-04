Kanye West kogus südamerabandusse surnud DMXi pere toetuseks suure summa raha

DMX maeti eile ning Kanye West oli räppari mälestades väga aktiivne ning on seda ka edaspidi, sest tal on perele seitsmekohaline üllatus, kirjutas TMZ.

Kanye oli läbi oma firma brändi lasknud Balenciagal disainida DMXi erilahendusega särke ja muid riideid, mis läksid laupäeval müüki. Tooted olid nii edukad, et on praeguseks teeninud kokku ligi miljon dollarit.

Balenciaga on küll varem öelnud, et nad annavad kõik teenitud summa räppari perele, aga sellegi poolest on teenitud summa hämmastav. Samas, ühe särgi hind oli 200 dollarit, seega pole imestada suurt midagi. DMXile pühendatud särgid müüsid läbi 24 tunniga.