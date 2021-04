Rollings Stonesi liige Ronnie Wood võitles karantiini ajal kohutava haigusega

73-aastasel kitarrilegendil Ronnie Woodil diagnoositi haruldane ja väga agressiivne kartsionoom, kirjutas The Sun.

Ta usub, et üle kümne aasta kaine olemine ning usk ülemasse jõudu andsid lahingus vähi vastu samuti oma positiivse panuse.

Ronnie Wood sai šokeeriva uudise karantiinis olles ja see on nüüd teine kord, mil ta on pidanud sarnase haigusega võitlema.