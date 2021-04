KLÕPS | Blogija Mallukas näitab esimest korda uusi rindu: tissid ei ole veel päris alla langenud

"[...] kuna ma päris paljaid enne-pärast pilte jagama ei hakanud, siis otsisin täna mingisuguseid pilte, mida saaksin praegu nn järgi teha, et oleks erinevust näha. Ütleme nii, et kahe aastaga on muutunud ka muu, kui rinnakorvi suurus. Nüüd võib reisile minna küll, kuigi pooled bikiinid enam selga ei mahu," kirjutas Mallukas Instagramis.

"Tissid ei ole veel päris alla langenud ja nii-öelda paigas, seega ärge muretsege, nad nii üles ka ei jää," lisas ta.

Peale naise enda tunneb tema uutest rindadest kindlasti rõõmu ka tema uus elukaaslane. Eesti loetuima blogi autor ja enda elust telesaate teinud Mariann Treimann (30) ehk Mallukas paljastas, et on kaks kuud tagasi leidnud kohtingurakendusest Tinder endale uue kaaslase. Kuid kolme lapse ema, kes muidu on aastate jooksul rääkinud oma blogis absoluutselt kõigest, lasknud jälgijad isegi live-ülekande vahendusel sünnitusele ega ole teinud ka saladust enda mõne päeva tagusest rinnasuurendusoperatsioonist, oli otsustanud uue väljavalitu nime vaka all hoida.

Kui Mariann suutis saladust hoida, siis tema sõbranna, blogija Kristina Suuroja nii osav polnud. Veebruari lõpus filmis suunamudija oma järjekordset videoblogi Marianni sünnipäevalt, mis leidis aset Viirelaiu saarel. Videost on näha, kuidas pidulauas istub sünnipäevalapse kõrval ja teda hellalt katsub politseivormis külaline. See õnneseen, kes Marianni videos hellitab ja ta endale sai, on Gert Roosimägi (32).

Kuid kes on kõnealune Gert Roosimägi? Mees, kellelt Smilersi front man Hendrik Sal-Saller (55) lõi eelmisel aastal üle elukaaslase ja lapse ema Merille Madibergi (26). Pikantne kõlakas räägib, et Merille ja Hendriku suhe ei alanud viperusteta ja nõudis hoolikat konspiratsiooni – nimelt sattunud Gert kord Merillele ja Hendrikule peale ning laulja pääsenud napilt keretäiest… Gert ei ole seda varasemas vestluses Kroonikaga otseselt kinnitanud, aga pole ka kummutanud.