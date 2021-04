Glamuurne Melania elab alates jaanuarikuust nii salajast elu, et teda on olnud näha ainult telefoniga filmitud videotest, mida on interneti postitanud Mar-a-Lago külastajad. Viimane klipp endisest esileedist ilmus mõne nädala eest. Seal on näha, kuidas proua Trump lausa särab valges Giambattista Valli kleidis ning tundub, nagu pärast Valgest Majast lahkumist pole tal ühtegi probleemi.

Melania tunnistas oma abikaasa ametiajal mitu korda, et ta ootab, et see läbi saaks ning nende perekond taas tavaelu juurde naaseks. Kuid mida teeb endine esileedi juba kolmandat kuud järjest Mar-a-Lago "müüride" vahel?