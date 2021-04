"Hakkan minema, ma olen kõik võitnud" ehk mida kirjutas Lea Dali Lion viimastes sõnumites sõpradele

MUST oli Blacky kaubamärk, aga Leale endale kaitsevärv. "Teen silmad mustaks pähe – väike loor langeb ette. Tõmban pea mustaks – järgmine loor. Mustad riided selga ja... See oli puhtalt enesekaitseks kindlasti. Hele sulandab su teiste hulka haavatavaks, aga must on nii tugevalt kontrastne värv…!" rääkis Lea Kroonikale 2017. aastal.

Kristjan Lepp