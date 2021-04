FOTO | Kohutav vaatepilt: Vene jalkastaari eksabikaasa nina on pärast rasket haigust kokku vajunud!

Aršavina on varem avalikustanud, et ta on juba pikemat aega võidelnud autoimmuunhaigusega, mis mädandas tema nahka. Naine ei saanud vakka olla, sest meedias levisid jutud, et ta on käinud ebaõnnestunud iluoperatsioonil ning seetõttu on tema välimus drastiliselt muutunud.

Alisa sõnul oli ta sisuliselt ühe jalaga hauas juba. Tänu kogenud arstidele, kes ta koomast välja tõid, on ta praegusel hetkel üldse elus.

Kui varem üritas tuntud naine varjata oma välimust, siis nüüd otsustas ta Andrei Malakhovi jutusaates näidata, mida raske haigus on temaga teinud. Varem modellina leiba teeninud naise tervis on nii halb, et ta ei suutnud saate salvestusel omal jalal rahva ette jalutadagi.

Alisa tunnistas intervjuus, et ta kardab kõige enam seda, mis peaks juhtuma, kui ta autoimmuunhaiguse tõttu tõesti ära sureb. Ka naise ema Natalia Sarjatševa tervis pole kõige parem, kuid tema on just see, kes Andrei ja Alisa ühise tütre üle hoolitseb, kui viimane haiglaravil on.

Andrei ja tema ema Tatjana väidavad aga siiani, et Alisa on nende perekonna tagant varastanud ning seetõttu on ekskaasade suhted väga halvad. Näiteks tahab Alisa endine ämm, et naine koliks kohe välja majast, kus ta tütart kasvatab. "Andrei lahkus oma ema tõttu, see on kindel," selgitas Alisa, miks nende abielu kahe aasta eest läbi sai.

"Ma ei tea, miks ta seda tegi. Ma arvan, et tema arvates on Andrei tema omand. Ta ei luba ühelgi naisel temaga koos olla, hoolimata sellest, kui palju lapsi keegi on sünnitanud," arvab Alisa. Enda sõnul pole ta ka mingit raha varastanud, vaid ta sai lihtsalt Andrei raha kasutada nende abielu jooksul.

Kuigi endine ämm on väitnud, et nelja-aastane Esenya saab tema ja Andrei juurde iga kell minna, siis nii isa kui ka vanaema pole tüdrukut väga ammu vaatamas käinud.