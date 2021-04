"Sabrina, teismeline nõid" videokassett viis süüdistusteni kuritegelikus omastamises

Texases asuv juhilubadega tegelev osakond teavitas teda kuritegeliku omastamise süüdistusest, kui nad tema kohta taustauuringut tegid. McBride helistas Oklahomas asuvasse Clevelandi maakonna prokuratuuri, kus talle öeldi, et asi on VHS kassettis.

"Ma palusin lasta tal end korrata, sest ma mõtlesin, et see on hullumeelne. Arvasin, et ta teeb minuga nalja. Aga ei teinud," meenutas Caron McBride.