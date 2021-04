Yasmyn ei tahaks USAs elada: illusioon maailma parimast riigist on vale

Muusik Yasmyn elas lapsena USA-s oma vanematega ning on riiki külastanud ka hiljem, näiteks 2019. aastal, kui salvestas seal albumit. "Mulle meeldisid need inimesed, kellega hängisin, aga olen aru saanud et ma ei tahaks väga USA-s elada, ei Los Angeleses ega New Yorgis. See illusioon, et see on parim riik maailmas, tundub täielik vale, sest tegelikult on see täielik kolmanda maailma riik," rääkis Yasmyn Raadio 2 hommikuprogrammis.

"Los Angeleses peab sul olema auto, et seal elada, sul peab olema hästi palju raha ehk normaalne töökoht või vanemad, kes maksavad sulle. Seal on ka hästi palju kodutuid," rääkis Yasmyn glamuurse linna negatiivsetest külgedest ja lisas, et seal on palju ebavõrdsust.

Eelmise aasta suvel, kui George Floydi surma järel tekkisid rahvusvaheliseks kujunenud protestid, rääkis Yasmyn sotsiaalmeedias enda kogemusest rassismiga. "Igapäevaselt peame mina ja mu vend, Sissi ja Lisa Benita, Sandra Ashilevi, Carl Tuulik ja nii paljud teised tumedanahalised eestlased kogema rassismi meie oma enda rahva poolt. Inimeste poolt, kellega oleme samades haiglates sündinud ja samade tänavate peal üles kasvanud!"

"Rassism ei tähenda ainult, et sa ütled midagi negatiivset, rassism on ka negatiivsed pilgud, meeste poolt objektiviseerimine ja verbaalne ahistamine. Rassism on enda mitte harimine ja ajaloost kinni hoidmine."

"Näiteks kuulen palju, et "neeger on aegade algusest olnud Eestis normaalne iseloomustav sõna teie jaoks".

"Aga minu jaoks ei ole! Minu jaoks ei ole okei näha iga aasta telekas valget lauljat/näitlejat blackface'i tegemas! Minu jaoks ei ole okei, kui sa ütled, et afropatsid on lihtsalt soeng. Minu jaoks ei ole okei, kui sa ütled, et minu vend on pätt, aga mina olen seksikas ja eksootiline. Minu jaoks ei ole okei, kui sa oled mu sõber ja mõtled minust kui "sinu black friend".

"Need ei ole asjad, mida teie saate lihtsalt isepäi otsustada. Küsige meie käest! Töötame koos, et saaksime kõik ennast harida ning edasi areneda."

"See probleem pole "kaugel"! Kui sa nii arvad, siis on probleem sinus. Mässu point pole, et lihtsalt mässata, kuna üks ment tappis musta mehe. Point on selles, et see on kestnud aastaid ja nüüd on nende piir! Nad tahavad, et neid kuuldaks!"