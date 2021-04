Oscarite ekspert Timo Diener: gala oli üllas läbikukkumine

"Ürituse kohta võib öelda, et see oli üllas läbikukkumine," ütles Diener. "Lihtsalt selle vormilise poole pealt. Alguses oli paljutõotav. Oli armas näha inimesi ühes ruumis koos, Zoomist ei olnud lõhnagi ja kõik muu tundus samuti, et hakkab toimima."

"Algus oli filmilik. Kuna üks produtsentidest oli Steven Soderbergh, siis olid asjal kohe algustiitrid ja ilusad kaameratööd. Aga siis läks natuke igavaks. Mida filmisõber tahab näha - klippe, tahab näha ülistust kinole, tahab näha ülistust filmidele klippide võtmes, aga see kõik oli ära jäänud," rääkis Diener.

Marko Reikop tsiteeris Elton Johni, kelle jaoks nägi gala välja kui kiirkohvikukett. "Jah, aga ei olnud visuaalset poolt," rääkis Diener.

Unioni jaama ette loodud ala oli kenasti üles löödud ja kunstnikutöö oli väga muljetavaldav. "Tundus, et inimesed olid head meeleolus. Neil olid joogid ees, aga, nagu ma ütlesin, et kui mingit nominenti tutvustatakse ja klippide asemel räägitakse kui hea see näitleja on, siis see tundus veider."

Nõrkusena tõi Diener välja ka selle, et üritusel polnud saatejuhti. "See on ka teine asi, mille akadeemia lähiaastatel peab ära klattima. Peab olema õhtujuht, kes on nagu peoperemees. Külalised tulevad, võtab vastu. Vahepeal küsib, kas süüa-juua on vaja, ja siis teeb nalja erinevate seltskondadega ja siis võtab asja kokku."

Timo Diener käis kuu aega tagasi "Ringvaates", kus ennustas suuremate kategooriate võitjaid, ja sai täppi pooled.