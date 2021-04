BBC draama või Oscarid: mida vaatas suurem hulk inimesi?

Krimisarja "Line of Duty" kuuenda hooaja eelviimane episood tegi kogu sarja vaatamise rekordi - episoodil hoidis silma peal keskmiselt 11 miljonit inimest, vahendas BBC.

Rekord tuli pärast seda, kui BBC One näitas hooaja viimase osa trailerit, mis viitas, et tegu on justkui kogu sarja üldse viimase osaga. "Iga uurimine on viinud selle hetkeni," teatati promos.

Alapealkirjas näidatud H viitas, et lõpuks ometi avaldatakse mitu hooaega saladuses hoitud pahalase identiteet.

"Line of Duty" naasis ekraanile märtsis ja esimest episoodi vaatas 9,7 miljonit inimest. See on parem tulemus, kui vaatas möödunud ehk viienda hooaja viimast episoodi (9,07).

Oscarite gala aga samal ajal jätkab allakäigu trendi. 93. filmiauhindu vaatas tänavu rekordiliselt madal arv publikut. USA telepublikust vaatas galat vaid 9,85 miljonit inimest. Võrreldes 2020. aastaga, viimase madalseisuga, kui Oscareid vaatas 23,6 miljonit inimest, on tegu 58 protsendilise langusega, vahendab BBC.

Kogu üritust tabas topelt tagasilöök. Nominentide hulgas polnud ühtegi suurt kassahitti ning publikut on ära tüüdanud COVIDi aegsed igavad auhinnatseremooniad.

Vaatamata Anthony Hopkinsi, Chloé Zhao ja Daniel Kaluuya ajaloolistele võitudele, olid arvustused suuresti negatiivsed.

TV Line nimetas seda "norskamisfestivaliks" ning IndieWire "siseringi auhinnashowks, mis lagunes iseenda raskuse all."

The Arts Desk sõnul oli see hingetu ning küsis, miks võitjad said terve aja lõputult edasi jaurata.

Kui tavaliselt toimub gala Los Angeleses asuvas Dolby teatris, siis tänavu nihutati see Unioni rongijaama. The Hollywood Reporteri kriitiku Scott Feinberg sõnul oli see sobiv asukoht, kuna gala oli paras rongiõnnetus.