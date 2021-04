Scanpix

Dokumentidest selgub, et popstaar Britney Spearsi vanemad on nüüd pöördunud kohtusse, et sõdida teineteise vastu. Isa Jamie Spearsi arvates kasutab Lynne Spears ära nende tütre valu ja traumat, naise arvates üritab mees Britney varandusest rikastuda.