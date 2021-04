Eestlased lõid uue virtuaalse kiirkohtingu rakenduse

“Kehtivad piirangud sotsiaalsetele kogunemistele pole vähendanud inimeste vajadust uusi tutvusi leida,” tunnistab Paras Paar idee autor Hannes Lents. “Sotsiaalne suhtlusvõrgustik, uute tutvuste sobitamine ja kaaslase leidmine on olulisemad kui kunagi varem,” tõdeb Lents.

Paras Paar sai loodud eesmärgiga võimaldada uute tutvuste loomist piirangutest sõltumata. Kohtingul osalemiseks tuleb Paras Paar kodulehel osta pilet endale huvipakkuvale üritusele. Grupid on moodustatud vanuse, elukoha või huvialade järgi. Kohtinguplatvormil toimub kõik automaatselt. Pärast kogunemisaega suunatakse osalejad esimesele kohtingule. Iga osalejaga on 5 minutit privaatset videokõne aega, pärast mida viiakse osaleja kokku uue vestluskaaslasega. Kohtingute järgselt tuleb otsustada, kellega tahaksid pärast üritust edasi suhelda. Kui ka vastaspool on sinust huvitatud, siis jagab Paras Paar teiega teinseteise kontakte ja saate suhtlust jätkata. Seniks on kõik osalejad esindatud vaid videopildi ja eesnimega.

“Naiste piletid esimestele üritustele on juba välja müüdud,” rõõmustab Paras Paar kaaslooja Rein Saar ja julgustab mehi osalema. “Osalenud meeste tagasiside on olnud positiivne ja mitmed mehed on end kirja pannud ka järgmistele kohtingutele. See juba näitab midagi,” lisas Saar.

Oma huvi sellisel viisil kaaslast leida on üles näidanud ka vanemad sihtgrupid. Paras Paar meeskonnal on plaanis sellele huvile vastata ning lisaks romantilistele tutvustele plaanitakse ka lihtsalt uute tutvuste leidmist soodustada.

Järgmised virtuaalsed kiirkohtingud toimuvad juba sel neljapäeval ja reedel. Osalejaid ootab:

• “Citius. Altius. Am♡re. Fortius.” - Tallinna eri (35-45a) N 29. aprill 20:00

• “Elu on muusika!” (25-35a) N 29. aprill 20:00

• “Kaaslane Tartust!” - Tartu eri (25-35a) R 30. aprill 20:00

Kiirkohtingutele saab registreeruda veebiaadressil SIIT.