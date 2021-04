Mänedžer Kaarel Sein avalikustas, miks nublu intervjuusid ei anna

Üks saatejuhtidest uuris nublu mänedžerilt Kaarel Seinalt, kuidas temast üldsegi räppari mänedžer sai: "See juhtus väga juhuslikult. Lisaks kõigele korraldan ma üritusi nagu Grind. Nublu oli juhuslikult sinna esinema võetud, aga mitte põhilise artistina. Mida lähemale aeg üritusele jõudis, seda rohkem hakkasid inimesed nublust rääkima ja meie rahvusvaheline peaartist ei saanudki tol korral üldse tähelepanu. Kõik inimesed laulsid sõnu kaasa ja ruum oli heas mõttes täiesti täis pakitud. Me saime aru, et seal midagi on. Algul hakkas selline kerge sõprus, andsime veidikene nõu. Ja siis ühel hetkel vaatasime otsa teineteisele ja mõtlesime, et hakkame koostööd tegema," meenutab Kaarel, kes tunnistab, et artisti algusaegadel maksid nublu live'id kõigest 150-200 eurot.