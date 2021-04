Chadwick Bosemani vend: Oscarid ei ignoreerinud teda

Tegelikult võidutses briti näitleja Sir Anthony Hopkins rolli eest filmis "Isa" ning tema jaoks oli see teine Oscar . Paljud arvasid, et Oscar peaks minema hoopis Chadwick Bosemanile tema viimase rollisoorituse eest filmis "Ma Rainey's Black Bottom", kirjutas TMZ.

Kuid nüüd on Chadwicki vend Derrick Boseman välja tulnud avaldusega, et nende pere ei tunne nagu oleks Chadwick auhinnast ilma jäänud, sest kõik nominendid väärisid võitu.

Derrick lisas, et nende pere ei ole pahane ega vihane, et tseremoonia ajal ei hõigatud välja Bosemani nime. Nad soovivad omalpoolt Hopkinsi perele õnne ja tervist, sest "Hopkins oleks kindlasti teinud sama, kui Chadwick oleks võitnud."

Mitmed tuntud inimesed reageerisid Chadwicki mitte võitmisele pahameelega. Modell Winnie Harlow sõnas, et see on hullumeelne, et ta ei võtnud. Aga Derricki sõnul ei olnud tema vend kunagi auhindade peale väljas ja kuigi Oscari võitmine oleks olnud suur saavutus, siis ei olnud see tema kinnisidee.