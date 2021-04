"Rannamaja"-Helena langes sõimu ohvriks: ma ei lähe tablette neelama ega end üles pooma

Keegi kasutaja nimega realgeorgefloyd69 meenutab kommentaariumis taaskord Helenale Toomasega tehtud hambapesu, mispeale põrutab Klaar, et ta konkreetselt ei adu ikka mitte kui millestki.



Muu hulgas süüdistab sama kasutaja Helenat, et enda maine nii alla tõmbas, kui otsustas osaleda "Rannamajas". Kasutaja viitab ka sellele, et Helenal on ka standardid väga madalad.





"Õppisin piisavalt tundma "Rannamajast", et "hambapesu" tegemine igaühele on sinu ainuke oskus," põrutab realgeorgefloyd taaskord.





Helena tunnistab järgmistest storydes, et sellistele ei tasu ega tule vastust anda. Muu hulgas viitab Helena, et ta on oma elus niigi palju s**** talunud. Tema ei kavatse end selle pärast üles puua või tablette neelata. Samas neljateist aastased kuskil võivad seda teha.



Helena küsib et miks on meil nii palju noori mitmete probleemidega. Üks põhjus on tema hinnangul see, et kellegagi pole jaga muret, mis TikTokis osaks saab.