Endine Eesti Autorite Ühingu esimees Mikk Targo kaotas lahingu: uus juhatus Targo loodud raadiole raha ei eralda

"Tere, head sõbrad - EAÜ liikmed. Homme, 26.04.2021 toimub virtuaalne EAÜ üldkoosolek (esimene sellelaadne), kus uus EAÜ juhatus paneb lauale 10 aastat EAÜ poolt finantseeritud Netiraadio.ee andmebaasi finantseerimise lõpetamise. Uus juhatus teeb seda ilma igasuguse liikmete poolse hääletamiseta kuigi 2020. aasta üldkoosolekul Vene Kultuurikeskuses hääletas üldkoosolek Netiraadio.ee finantseerimise poolt. Tegelikult lubas uus juhatus oma koosolekul (04.01 2021) hääletuse korraldada. Hiljuti sain täiesti juhuslikult teada, et uus juhatus, kes väitis 2020 üldkoosolekul, et EAÜ vana juhatus ei ole olnud piisavalt läbipaistev, on võtnud vaikselt ja ilma minule ja teile teavitamata vastu (05.04.2021) otsuse mitte korraldada vastavasisulist üldkoosoleku hääletust. Olukord on keeruline ja teie hoiak antud küsimuses on ülioluline," kirjutab Targo enda postituses.

Muu hulgas lisab Targo, et kokku on Netiraadio andmebaasis 6500 esitajat ja igakuiselt on nad sisestanud sinna umbes 300 teost (6200 aastas). Kokku on andmebaasis 35784 teost, millest ca 90 % on EAÜ autorite looming. Netiraadio igapäevane kuulajate arv on ca 500, kuid seda numbrit oleks võimalik oluliselt tõsta, kui leitakse vahendeid raadiojaama reklaamida. Targo sõnul on Netiraadio ülalpidamiskulu aastas 18 200 eurot.