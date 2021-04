Kas Tristan kunagi muutub? Korvpallitäht pettis jälle Khloe Kardashianit!

Taskuringhäälingus, mis kannab nime "No Jumper", räägib Sydney-nimeline tundmatu naine, kuidas nende vahekorra ajal oli Tristan juba Khloe südame uuesti võitnud, kuid ta arvas, et mees on vallaline. "Ma ei teadnud, et ta on suhtes. Minule ütles ta, et ta ei ole enam suhtes," selgitas Tristani väidetav armuke.