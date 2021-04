Tohoh! Tanja Mihhailova-Saar paljastas oma salajase unistuse

"Mu eluunistus on kaasa teha tõsises filmis ja tõsist rolli mängida. Ma salaja mõtlen – võib olla täiesti valesti –, aga ma tahaks õudselt proovida ja teha ühte draamarolli, aga seda siis kinos," rääkis Mihhailova-Saar R2 saates "Röster", lisades, et sel suvel teeb ta esimese draamarolli ühes teatrilavastuses "Eramaa".

"Meil alles praegu käivad lugemisproovid, aga kindel on see, et ma ei ole seal litrites, ma ei ole selline särav ja wohoo, nagu ma väga paljudes rollides olen üles astunud," sõnas ta.