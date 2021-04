Inga Tislar lavahirmust üle saamisest: keegi ei mõtle samamoodi nagu meie

Lavahirmust ülesaamine on iga artisti jaoks kriitilise tähtsusega sündmus. Inga vastas selle peale, et publik vaatab esinemist hoopis teise pilguga ning ei pruugi vigu nähagi. "Tavaliselt mitte keegi ei mäleta pärast live esinemist, sõltumata kui suured need probleemid on. Publik ei mõtle samamoodi nagu mõtleme meie, keegi ei mäleta midagi isegi viie minuti pärast, lohutab naine kõiki, keda lavanärv kipub alt vedama," ütles Inga.