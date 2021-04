KLÕPS | Kuum! Kourtney Kardashian jagas kallimaga kirglikku suudlust

Kardashianil on eelmisest suhtest Scott Disickiga kolm last: Mason (11), Penelope (8) ja Reign (6). Barkeril on selja taga kaks abielu, millest esimeses sündis talle kaks last - Landon (17) ja Alabama (15).

Väidetavalt võtab Kardashiani eksmees naise uut suhet rahulikult. "Scott teab, et nad on koos ja tal on OK sellega, sest nad pole juba koos olnud mõnda aega," ütles allikas ajakirjale US Weekly. Kardashiani ja Disicki kokku-lahku suhe sai läbi vahetult pärast viimase lapse sündi.