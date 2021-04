Kuninglik korrespondent: Elizabeth II taandub tasapisi kuninglikest kohustustest

Eelmisel nädalal, kõigest neli päeva pärast oma pikaaegse abikaasa prints Philipi matuseid, tähistas Elizabeth II 95. sünnipäeva. Nüüd aga väidab kuningakoja endine BBC korrespondent, et kuninganna soovib pärast Philipi surma elus edasi minemiseks kuninglikest kohustustest loobuda.

"Covid on selles mõttes kiirendanud arusaama, kus iga 95aastane naine ei taha päev otsa jalul seista," räägib BBC endine korrespondent Peter Hunt.

Suure tõenäosusega hakkavad kuninganna lapsed võtma rohkem kuningakojas vastutust. Hiljuti teatati, et prints Charles paneb selga nö isa kuue asendamaks kuningannat parlamendi osariigi avamisel. Pärast prints Philipi surma on just prints Charles määratud kuninganna ametlikuks saatjaks. Nõnda saadab ta ema ka 11. mail toimuval tseremoonil.