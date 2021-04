Hüvasti lauljakarjäär? Adele soovib end siduda filmimaailmaga

32-aastane laulja, kelle hittide hulka kuulub ka singel "Chasin Pavements", on otsustanud end üha rohkem siduda filmimaailmaga. Kuuldavasti otsib Adele'i plaadifirma mitmete produktsiooniettevõtete kaudu lauljannale sobivaid rolle läbi erinevate stsenaariumite

"Adele'i plaadifirma teeks kõik, et teda õnnelikuna hoida. Niisamuti toetavad nad väga Adele'i huvi näitlemise vastu. Kuigi Adele'i saadaks tõenäoliselt suur edu, ei soovi nad teda selles vallas liigselt koormata. Nimelt peaks Adele üsna pea hakkama stuudios salvestama oma järgmist hitt-albumit. Plaadifirma ei taha, et tema muusikaline pool tahaplaanile jääks," lausub allikas.