Kurikuulsad paadipõgenikud meenutavad maffiapealik Toomas Helinat: sinu vettehüpe Armani ülikonnas aitas meid vabasse maailma

Jaanuari viimasel nädalal suri Hispaanias Costa del Soli haiglas ootamatult Eesti üks sala­pärasemaid allilmaliidreid Toomas Helin. 54aastaselt siit ilmast lahkunud meest on Eesti ajakirjandus nimetanud Marbella lindpriiks ja narkoparuniks, kes lõi üheksakümnendatel Marbellasse eesti kurja­tegijate kogukonna. Sel oli liikmeid 60 ringis ja see oli kohalike lehtede hinnangul albaanlaste järel mõjukuselt teisel kohal.

Kroonika hiljutises intervjuus Toomas Helina poja Rainer tõdes noormees, et isa ärasaatmistseremoonia toimub tema sünnipäeval, 25. aprillil Hispaanias mere peal. Väidetavalt ei tahtnud Toomas Helin surra ega maetud olla Eestisse. Just seepärast, et tema paremad hetked möödusid Hispaanias. Nüüd, mõned päevad hiljem, meenutavad Toomas Helinat Eesti Ekspressi reklaamis tema kaks head sõpra, kunagised paadipõgenikud André Hildebrand ja Harry Gelstein. Väidetavalt aitas just Toomas neid 38 kevade tagasi Nõukogude Liidust vabasse maailma.

