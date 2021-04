Tohoh! Kas tõesti naaseb Allan Roosileht uuesti raadiosse?

View this post on Instagram

Ehkki tundub esmapilgul, et Roosileht on taas raadios tagasi, selgub ikkagi, et kõigest üheks korraks. Nimelt tähistab 1. mail Raadio 2 oma 28. sünnipäeva. Allan Roosileht oli just saatejuht, kes raadio loomisest alates seal 11 aastat töötas ning 2004. aastal lahkus. Kuni möödunud aasta suveni töötas Roosileht järgmise kümnendi hoopis Star FMis, vedades hommikuprogrammi.