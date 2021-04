Prints Harry ja Meghan osalevad vaktsiinide kättesaadavust parandaval kontserdil

Vaesuse vastu võitlev organisatsioon Global Citizen korraldab sündmuse Vax Live, mille kampaanianäod on kuninglik paar prints Harry ja Meghan Markle. Ka USA president Joe Biden võtab osa kontserdist ning sündmust juhib popstaar Selena Gomez.

"Me saame kõik sellest kasu ning me oleme kaitstumad, kui igal ühel igal pool on samasugune võimalus end vaktsineerida," lausuvad Harry ja Meghan.