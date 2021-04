Anna oma panus: veel mõned päevad saab esitada Eesti Muusikaettevõtluse Auhindadele kandidaate

Eesti Muusikaettevõtluse Auhinnad (EMEA) 2021 eesmärk on Eesti muusikavaldkonna ja selle tugistruktuuride esile toomine ning tunnustuse jagamine silmapaistvatele Eesti muusikaettevõtluse vallas tegutsevatele ja seda valdkonda edendavatele isikutele. Valdkondliku tähtsusega kultuurisündmuse auhindu antakse üle seitsmendat korda ning ühtekokku 17 kategoorias. Eesti Muusikaettevõtluse Auhinnad 2021 peakorraldaja on Eesti muusikaettevõtluse esindusorganisatsioon ja arenduskeskus Music Estonia ning kaaskorraldajad Eesti Fonogrammitootjate Ühing ja Eesti Autorite Ühing. Partneriks on Tallinn Music Week.

EMEA tõstab esile muusikavaldkonnas ning muusikaettevõtluses tegutsevate ja seda edendavate isikute olulist panust. Auhindadega tunnustatakse neid, kellel on oluline tähtsus muusika salvestamisel, muusikaliste sündmuste toimumisel, õnnestumisel ja kajastamisel ning Eesti muusikavaldkonna edendamisel laiemalt. Kandidaate esitada ja kandideerida saavad mistahes muusikalises žanris tegutsevad või oma tegevusega Eesti muusikavaldkonda toetavad isikud ja organisatsioonid, sealhulgas raadio- ja telekanalid, kontserdikorraldajad ja kontserdipaigad.

“Music Estonial, kui muusikaettevõtluse arenduskeskusel, on suur rõõm koos heade partnerite Eesti Fonogrammitootjate Ühingu ning Eesti Autorite Ühinguga jätkata valdkondliku tähtsusega sündmuse eestvedamist ning selle igakülgset arengut. Läbi sellise sündmuse paneme me tähele ja tunnustame muusika terviksüsteemi ning selles funktsioneerivaid ametid ja oskusi ning anname pikemas plaanis hoogu kogu valdkonnaprofessionaliseerumisele. Loodan, et keerulist aega silmas pidades tunnustatakse ja esitatakse üles nii palju kandidaate, kui võimalik, et olulised tegijad, kes on valdkonnas määrava tähtsusega, leiaksid äramärkimist,” kommenteeris Music Estonia tegevjuht Ave Tölpt.