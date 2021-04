MÄRKAMISED | Tanel Padari modellist tütar ja Grete Griffini uus imago

Lauljatar Helen Randmets jagas Instagramis armsat pilti samojeedi tõugu kutsikast ja kiitis: "Nüüdsest hakkate te nägema palju Vanillat, kes on kahe ja poole kuune." Mõte koer võtta oli Helenil peas tiksunud juba kuid, vaja oli leida vaid õige tõug. Nii Helen kui ka tema abikaasa Reigo on koduloomadega kasvanud, peamiselt koertega – nüüd saavad seda ka nende lapsed.

Ameerikas elav seitsmevõistleja Grete Griffin esitleb Instagramis uut soengut, mis on lühem, kui me tema puhul oleme harjunud nägema. Siiski on Grete ka varem katsetanud lühemate juustega. Veel enne abikaasa Robert Griffiniga kohtumist lõikas Türilt pärit naine oma tollal blondid juuksed veelgi lühemaks. Kaunitar on kasutanud ka juuksepikendusi. Pikemat sorti bob-lõikus istub aga Gretele vägagi!