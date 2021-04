Kuum kõlakas: Kim Kardashian on leidnud endale väga haritud mehe!

Kardashian, kes on hetkel veel ametlikult abielus Kanye Westiga, on väidetavalt leidnud tuge oma heast sõbrast Van Jonesist. 52-aastasel tuntud aktivistil on Yale'i ülikoolist õigusteadustekraad ning ta on oma karjääri jooksul töötanud ka Valges Majas. Peamiselt teatakse teda kui kodanikuaktivisti ja telenägu.