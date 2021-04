KUULA | Uku Suviste avaldas oma tänavusest euroloost semi-akustilise versiooni

Eurovisioni esimene poolfinaal toimub 18. mail. Uku esineb teises poolfinaalis, mis toimub 20. mail ja astub üles teisena. Lauluvõistluse finaal toimub 22. mail.

Eurovisioni kuulsaima fännisaidi Wiwibloggs'i eksperdid on ükshaaval ette võtnud sel aastal osalevad laulud ning hinnanud, millistel artistidel on võimalust läbi lüüa. Mõned päevad tagasi võeti luubi alla meie esindaja Uku Suviste ning tema pala "The Lucky One".

Kuigi Wiwibloggsi 24 hindajat andsid Ukule keskmiseks hindeks 5,07 punkti 10st, siis tagasiside "Eesti Laulu" võitnud palale on väga hea. Mitme eksperdi arvates on "The Lucky One" väga alahinnatud ning Uku võib olla sel aastal must hobune, kes vaatajaid üllatab.

"Jah, see võib-olla pole kõige originaalsem teos sel võistlusel, aga mingil põhjusel on "The Lucky One" võitluslaulu moodi. Lõpuks on tehtud laul hoopis mehest, kes märkab, et tema armastatu ei ole täielikult truu ning sellega ta näitab oma haavatavat poolt. Koos sõltuvustekitava rütmiga on see Uku Suviste parim laul siiani," arvab Renske-nimeline ekspert, kes on Eesti palale andnud kaheksa puntki kümnest.