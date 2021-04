Harry on šokis: printsi häiris Philipi matustel üks asi nii väga, et ta ei soovigi enam kodumaale naasta

Harry ja tema lähisugulaste suhted on sassis juba sellest saadik, kui prints ja tema abikaasa Meghan otsustasid eelmise aasta alguses kuninglikest kohustustest loobuda. Paar kolis kõigepealt Kanadasse ja siis Los Angelesse ning Harry ei näinud oma lähisugulasi üle aasta..

Kuid tõeline pauk kuningliku perekonna jaoks oli see, kui Harry ja Meghan otsustasid märtsi alguses anda eksklusiivse intervjuu Oprah Winfreyle. Paar paljastas kümnete miljonite vaatajate ees kroonitud peade tumedama poole.

Kuigi Sussexi hertsog teadis, et teda ei oota Suurbritannias ees just kõige soojemad suhted, siis nii külma vastuvõttu ei osanud ta ka halvimas unenäos ette näha. Harry olevat täitsa solvunud ning kaalub, kas tasub suvel üldse Londonisse sõita. Siis avatakse varalahkunud printsess Diana auks uus mälestusmärk ning enne prints Philipi surma oli kindel, et nii Harry kui ka William osalevad selle avamisel.