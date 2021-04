Prooviabielu-Liisa on eksabikaasaga ikka koos: mul oli vaja lahutada perekondlikel põhjustel

2019. aastal tuli Liisa ja Sandri abielu avalikuks ka tükk aega pärast tegelikku pulmapäeva. "Me oleme kiivalt varjanud paljude eest päeva, mil meist sai üks perekond. Me ei ole seda teinud tahtlikult, kuid me ei ole ka leidnud võimalust, kuidas seda öelda nii, et see ei tuleks suvalise lausena," kirjutas tõsielustaar toona Instagramis.