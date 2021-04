Inga Tislar rääkis esimest korda, kuidas ta oma nime sai: ema sai aru, et vaielda pole mõtet

"Ema ütles, et laual olid Linda ja Inga ja talle kumbki variant ei meeldinud, aga ta sai aru, et vaielda pole mõtet. Ja siis ta ütleski isale, et vali ise. Mul on eri värvi silmad ja see on midagi, mille üle vanemad nalja teevad koguaeg, üks sai ühe silma ja teine teise silma," rääkis Inga.