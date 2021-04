Uku Suviste: kurss on võetud sinna, et üritus toimub ja oleme selleks igatpidi valmis

Eelmisel aastal jäi Suvistel võistlusele sõitmata, sest seda lihtsalt ei toimunud. See on teda teinud ettevaatlikuks. "Elu on õpetanud, et enne, kui jalg Rotterdamis lennuki pealt maha ei astu, ei ole midagi kindlat. Aga kurss on võetud sinna, et üritus toimub ja oleme selleks igatpidi valmis," rääkis Suviste saates "R2 Pulss".

Eurovisioni kuulsaima fännisaidi Wiwibloggs'i eksperdid võtsid ükshaaval ette sel aastal osalevad laulud ning hindavad, millistel artistidel on šansi läbi lüüa. Eelmisel nädalal on võetud luubi alla meie esindaja Uku Suviste ning tema pala "The Lucky One".

Kuigi Wiwibloggsi 24 hindajat on Ukule andnud keskmiseks hindeks 5,07 punkti 10st, siis tagasiside Eesti Laulu võitnud palale on väga hea. Mitme eksperdi arvates on "The Lucky One" väga alahinnatud ning Uku võib olla sel aastal must hobune, kes vaatajaid üllatab.

"Jah, see võib-olla pole kõige originaalsem teos sel võistlusel, aga mingil põhjusel on "The Lucky One" võitluslaulu moodi. Lõpuks on tehtud laul hoopis mehest, kes märkab, et tema armastatu ei ole täielikult truu ning sellega ta näitab oma haavatavat poolt. Koos sõltuvustekitava rütmiga on see Uku Suviste parim laul siiani," arvab Renske-nimeline ekspert, kes on Eesti palale andnud kaheksa puntki kümnest.