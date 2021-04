FOTOD | Täpselt nagu 10 aastat tagasi: Kate ja William avaldasid pulma-aastapäeva puhul romantilised portreed

View this post on Instagram

Kui viimasel ajal on saanud tavaks, et Cambridge'ite perekonna tähtsaid portreefotosid pildistab Kate ise, siis seekord otsustas paar usaldada kuulsat fotograafi Chris Floydi.

Piltnik tunnistab oma Instagrami leheküljel, et tegemist oli suure kokkulangevusega, sest ta oli just samal päeval, kui kuninglik paar endale fotograafi otsis, külastamas Cambridge'it esimest korda oma elus. "Oli imeline koos nendega Kensingtoni palees aega veeta. Eriti arvestades seda, et hertsoginna on ka ise usin fotograaf," kirjeldas Floyd oma päeva.