KLÕPS | Ohtlikud kurvid! Beyonce'i rinnad püsisid vaevu dekoltees

Beyoncé hakkas laulmise ja tantsimisega tegelema juba varases lapsepõlves ning osales konkurssidel. Suurema tuntuse saavutas ta bändis Destiny's Child. See on kõigi aegade suurima müügieduga tüdrukutebänd, kelle albumeid on müüdud üle 50 miljoni. Ta alustas oma soolokarjääri 2003. aastal avaldades albumi "Dangerously in Love". Tema albumeid on ülemaailmselt müüdud üle 100 miljoni.