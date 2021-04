VIDEO | Kae järgi! Tommy Cash avaldas Kuressaares filmitud muusikavideo

Muusikavideo on üles filmitud erinevates lokatsioonides Baltikumis ja see viib meid tagasi keskkaega. On teada, et aprilli alguses filmiti osa sellest ka Kuressaare linnuses. Video on lavastanud Anna Himma. Loodud visuaalid on Tommyle omaselt avangardsed ning mängivad keskaegse mütoloogia, religiooni ja esoteerika teemadel.