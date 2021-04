Anne Veski annab suurjoonelise kontserdi Tartus: tahan nii publikule kui ka iseendale meelde tuletada, et peaksime olema optimistlikumad

„Ajad on olnud hullumeelsed – maadleme kõiki kurnava viirusega. Tahan nii publikule kui ka iseendale meelde tuletada, et peaksime olema optimistlikumad ning hoolimata keerulistest aegadest hoidma rõõmsat meelt. Sellest ka kontserdi nimevalik,“ kommenteerib Veski, lisades et: „minu viimased suured kontserdid toimusid Tallinnas ja mul on hing jäänud kripeldama, et kõik soovijad ei mahtunud saali. Nüüd on neil selleks võimalus. Lõuna-Eesti publik on meisse alati väga hästi suhtunud ning soovin neidki nende endi kodus muusikaga rõõmustada.“